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Zach Edey Reaches 2,000 Career Points

Travis Miller • BoilerUpload
Publisher
@JustTMill
Travis Miller is the publisher of Boiler Upload, the new home of Purdue sports on the Rivals.com network.

Late in the first half of today's game at Rutgers Zach Edey did something that only five other Purdue players have done. On a lob pass from Braden Smith, Edey slammed home one of his signature dunks and passed the 2,000 point threshold of his career.

Purdue All-Time Scoring Leaders
Player Points

Rick Mount

2,323

Joe Barry Carroll

2,175

E'Twaun Moore

2,136

Dave Schellhase

2,074

Troy Lewis

2,038

Zach Edey

2,001
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Edey also became just the second Purdue player to score 2,000 points and grab 1,000 rebounds, joining Joe Barry Carroll on that exclusive list.

Purdue All-Time Rebounding Leaders
Player Rebounds

Joe Barry Carroll

1,148

Zach Edey

1,080

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