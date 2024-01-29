Advertisement
News More News
premium-icon
ago football Edit

2025 three-star defensive tackle Drayden Pavey set for Purdue visit

Taft defensive lineman Drayden Pavey lines up during the Senators' scrimmage at Anderson, Friday, Aug. 4, 2023. © Tony Tribble for The Enquirer / USA TODAY NETWORK
Taft defensive lineman Drayden Pavey lines up during the Senators' scrimmage at Anderson, Friday, Aug. 4, 2023. © Tony Tribble for The Enquirer / USA TODAY NETWORK (© Tony Tribble for The Enquirer / USA TODAY NETWORK)
Dub Jellison • BoilerUpload
Staff Writer
@DubJellison

As Purdue's visitors list for junior day weekend continues to grow one of its top targets is set to join the group this weekend in West Lafayette. 2025 three-star defensive tackle Drayden Pavey will take an unofficial visit to Purdue, he confirms with Boiler Upload.

Boiler Upload is now a partner with Seatgeek. Use Discount code is BOILERUPLOAD to get $20 off your first purchase at Seatgeek.com

Want to know the latest on Purdue recruiting? Become a subscriber today for less than $9 per month.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement