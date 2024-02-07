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2025 three-star forward EJ Walker sets unofficial visit to Purdue

Dub Jellison • BoilerUpload
Staff Writer
@DubJellison

One of Purdue's top targets in the 2025 recruiting class is set to make the trip to West Lafayette next month as three-star forward EJ Walker will take an unofficial visit for the Boilermakers' Senior Day clash against Wisconsin on March 10th. Walker catches up with Boiler Upload after locking in the visit.


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