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Boiler Upload Podcast Episode 37: We're Back with Ryan Cline

Mar 30, 2019; Louisville, KY, United States; Purdue Boilermakers guard Ryan Cline (14) shoots as Virginia Cavaliers guard Kyle Guy (5) defends and guard Ty Jerome (11) looks on during overtime in the championship game of the south regional of the 2019 NCAA Tournament at KFC Yum Center. Mandatory Credit: Jamie Rhodes-USA TODAY Sports
Mar 30, 2019; Louisville, KY, United States; Purdue Boilermakers guard Ryan Cline (14) shoots as Virginia Cavaliers guard Kyle Guy (5) defends and guard Ty Jerome (11) looks on during overtime in the championship game of the south regional of the 2019 NCAA Tournament at KFC Yum Center. Mandatory Credit: Jamie Rhodes-USA TODAY Sports (© Jamie Rhodes-USA TODAY Sports)
Travis Miller • BoilerUpload
Publisher
@JustTMill
Travis Miller is the publisher of Boiler Upload, the new home of Purdue sports on the Rivals.com network.

Ryan Cline's memorable game in the NCAA Tournament against Tennessee was one of the greatest March moments in the history of Purdue basketball. That means it is an honor to announce the return of our regular podcast with him as a guest. In this episode Casey chats with Ryan about his career and the current team as Purdue aims at March again.


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