Advertisement
News More News
premium-icon
ago football Edit

Early Signing Day: Three-star OL Jaden Ball signs NLI to Purdue

Dub Jellison • BoilerUpload
Staff Writer
@DubJellison

One of Purdue's six offensive linemen in the 2024 recruiting class has signed his National Letter of Intent as three-star offensive lineman Jaden Ball made things official on Wednesday. The Carroll, Ohio native is the 46th ranked player in his home state and has a 5.5 Rivals Rating.

Ball was an early member of the 2024 recruiting class who committed just days after Marcus Johnson got the job in West Lafayette. He chose the Boilermakers over offers from Kentucky, Duke, South Florida, Toledo, Army and others.

Enjoy this preview of our premium content? Become a subscriber today for less than $9 per month.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement