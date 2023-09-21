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Off the Tracks Podcast with Kory Sheets Episode 7: Wisconsin Preview

Travis Miller • BoilerUpload
Publisher
@JustTMill
Travis Miller is the publisher of Boiler Upload, the new home of Purdue sports on the Rivals.com network.

Surprise, surprise, Wisconsin is a strong running team as Chez Mellusi and Braelon Allen are the latest Wisconsin running backs that come in with a wealth of yards and experience. Allen in particular has had a pair of good games in his career against Purdue in the last two seasons. Those two were the focus of what Travis and Kory talked about in our latest Off the Tracks podcast previewing Wisconsin.


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