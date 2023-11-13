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Purdue at Northwestern: How to Watch

Purdue Boilermakers wide receiver TJ Sheffield (8) was tackled by Northwestern Wildcats defensive back Jeremiah Lewis (9) during the NCAA football game, Saturday, Nov. 19, 2022, at Ross-Ade Stadium in West Lafayette, Ind.
Purdue Boilermakers wide receiver TJ Sheffield (8) was tackled by Northwestern Wildcats defensive back Jeremiah Lewis (9) during the NCAA football game, Saturday, Nov. 19, 2022, at Ross-Ade Stadium in West Lafayette, Ind. (© Alex Martin/Journal and Courier / USA TODAY NETWORK)
Travis Miller • BoilerUpload
Publisher
@JustTMill
Travis Miller is the publisher of Boiler Upload, the new home of Purdue sports on the Rivals.com network.

Can Purdue start a winning streak? The Boilers have won two in a row against Northwestern, winning at Wrigley Field two seasons ago before taking a dull 17-9 victory in West Lafayette last season. This year it is safe to say the Wildcats have exceeded expectations after a disastrous offseason. They stand one win away from reaching an improbable bowl game.

GameDay Vitals
Opponent Northwestern Wildcats (5-5, 3-4)

Time

Noon ET

TV

BTN

Streaming

BTN

Series

Purdue leads 53-33-1

Last Purdue win

17-9 at Purdue on 11/19/2022

Last Northwestern win

27-20 at Purdue on 11/14/2020

2022 Record

1-11, 1-8 Big Ten

Bowl Result

None

Coach

David Braun (5-5 as interim head coach)

Tickets

As low as $10

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