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Purdue Basketball Offers 7'2" Center from NH - Daniel Jacobsen

Casey Bartley • BoilerUpload
Basketball Columnist
@CBartleyRivals

Matt Painter is at it again, offering a scholarship to another big man, this time it's a 7'1" stretch five from Wolfeboro, NH, Daniel Jacobsen.

Jacobsen is a stretch five with the ability to shoot from the perimeter and has been playing for the JL3 Elite basketball team out of Houston, TX. Matt Painter's offer comes a few days after Jacobsen received an offer from Minnesota, Boise State, Illinois, and Xavier.

Jacobsen has been soaring up recruiting boards, making a splash by being named to the @TheCircuit's All-Peach Jam Underclassmen team a couple weeks ago.

Jacobsen is a 2025 recruit and will be playing at Brewster Academy in New Hampshire. Brewster Academy is the same boarding and prep school that former Boiler Aaron Wheeler attended.

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