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Purdue football's full 2024 schedule unveiled

Dub Jellison • BoilerUpload
Staff Writer
@DubJellison

After having to shuffle around the prior schedule following the additions of Oregon and Washington to the conference, the Big Ten has announced next season’s full football schedule with opponents and dates locked in.

Purdue will have another gauntlet to get through in the Big Ten, along with a pair of high profile matchups during non-conference play (vs. Notre Dame and at Oregon State). The 2024 slate also consists of road trips to Ohio State, Wisconsin, Indiana, Michigan State and Illinois. Purdue will host Indiana State, Nebraska, Northwestern, Oregon and Penn State, as well.

Check out the full 2024 schedule for Ryan Walters and the Boilermakers:

Purdue football 2024 schedule
Date Opponent Home/Away

September 7th

Indiana State

HOME

September 14th

Notre Dame

HOME

September 21st

Oregon State

AWAY

September 28th

Nebraska

HOME

October 5th

Wisconsin

AWAY

October 12th

Illinois

AWAY

October 19th

Oregon

HOME

October 26th

BYE

BYE

November 2nd

Northwestern

HOME

November 9th

Ohio State

AWAY

November 16th

Penn State

HOME

November 23rd

Michigan State

AWAY

November 30th

Indiana

AWAY
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