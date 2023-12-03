PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Purdue running back Dylan Downing enters NCAA Transfer Portal
Dub Jellison
•
BoilerUpload
Staff Writer
After a few days without a transfer portal departure, another Boilermaker has announced they will be leaving the program this off-season. Senior running back Dylan Downing took to X on Sunday to announce that he has decided to enter the NCAA Transfer Portal as a graduate transfer, having two years of eligibility remaining at his next stop.
The Carmel, Indiana native went to UNLV to start his college career in 2020 before coming back to his home state as a transfer prior to the 2021 season. Over his three years with the Boilermakers, Downing rushed for 740 yards and six touchdowns on a 4.0 yard average. Downing also made an impact in the passing game, hauling in 27 catches for 193 yards through the air.
Purdue now sees its top backup to Devin Mockobee depart in what has become a thin backfield for Lamar Conard. The Boilermakers have redshirt freshmen Christian Womack and Mondrell Dean, along with incoming freshman Jaheim Merriweather in the running back room behind Mockobee heading into next season. Purdue could look to add to the group through the transfer portal or the JUCO ranks over the next few weeks or months going into 2024.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGFuayB5b3UgUHVyZHVlIPCflqQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
LmNvL01Wczh5dmhTUm4iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9NVnM4eXZoU1JuPC9h
PjwvcD4mbWRhc2g7IER5bGFuIERvd25pbmcg8J+DjyAoQE14Ml80NCkgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NeDJfNDQvc3RhdHVzLzE3MzE0
NjA3NTY3NDk2MzU4NDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIg
MywgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMzciLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3B1cmR1ZS5yaXZhbHMuY29t
L25ld3MvcHVyZHVlLXJ1bm5pbmctYmFjay1keWxhbi1kb3duaW5nLWVudGVy
cy1uY2FhLXRyYW5zZmVyLXBvcnRhbCIKICB9KTsKICAoZnVuY3Rpb24oKSB7
CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIp
LCBlbCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQi
KVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRoZSBldmVy
Z3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0aGUg
bGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3MueWltZy5jb20v
Y3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3Jl
KHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4KICA8aW1n
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20vcD9jMT0y
JmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZwdXJkdWUucml2YWxzLmNv
bSUyRm5ld3MlMkZwdXJkdWUtcnVubmluZy1iYWNrLWR5bGFuLWRvd25pbmct
ZW50ZXJzLW5jYWEtdHJhbnNmZXItcG9ydGFsJmM1PTIwMjI3MzMxMzcmY3Y9
Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBj
b21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK