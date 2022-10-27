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PURDUE FOOTBALL
The 3-2-1: Eyes still fixed on Big Ten West prize - GoldandBlack.com
2023 schedule announced - Purduesports | GoldandBlack.com
Weekly Word: Mockobee's importance and more - GoldandBlack.com
O'Connell 2023 draft report - Pro Football Network
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PURDUE BASKETBALL
Versyp named head coach at UCSB - PeachBeltConference
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OLYMPIC SPORTS/OTHER
Always Aggressive Purdue Wrestling Podcast - Purduesports.com
Free Halloween Bash at Baseball's Alexander Field - Purduesports.com
PURDUE BOILERMAKERS BORN TODAY
Charles Huston (1947) Offensive Guard, Football
Bob Brumby (1948) Linebacker, Football
Jim Swank (1954) Running Back, Football
Rick O'Leary (1955) Offensive Tackle, Football
David Nugent (1977) Defensive Tackle, Football
Michael Rouse III (1992) Defensive Tackle, Football
Cameron Posey (1993) Wide Receiver, Football
Domonique Young (1994) Wide Receiver, Football
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