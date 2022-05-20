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University Book Store Headlines: 5.20.2022

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Gene Keady, pictured here in April, 2005 in the announcement of Matt Painter as his successor, turns 86 on Saturday.
Gene Keady, pictured here in April, 2005 in the announcement of Matt Painter as his successor, turns 86 on Saturday. (Tom Campbell)

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PURDUE BASKETBALL

Ivey's stats, best moments at Purdue - NCAA.com

Williams seems to be helping himself at NBA Combine - GoldandBlack.com

PURDUE FOOTBALL

Marvin Grant lands at Kansas - KUSports.com

NCAA eliminates division requirements--what does that mean for Purdue - Journal & Courier

PURDUE RECRUITING

"Houston Nutt" rule rescinded makes Nutt laugh - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Brouse to retire - Journal & Courier -

Baseball drops opener to Maryland - Purduesports.com

T&F: Purdue earns 23 spots in NCAA Regionals - Purduesports.com

Women's golf begins NCAA championship quest - Purduesports.com

Wrestling's Always Aggressive Podcast - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Dennis O'Connor (1945) Offensive End, Football

John Ernst (1958) Defensive Tackle, Football

Mike Farris (1958) Linebacker, Football

BOILERMAKER BIRTHDAYS MAY 21

Gene Keady (1936) Head Coach, Men's Basketball

Jim McArthur (1945) Offensive Tackle, Football

Mike Berghoff (1963) Linebacker, Football

Mike Fross (1969) Center, Football

Bill Wleklinski (1974) Defensive End, Football

Craig Williams (1974) Defensive End, Football

Brent Botts (1978) Defensive Tackle, Football

Shaun Richardson (1985) Linebacker , Football

Danny Carollo (1998) Quarterback, Football

BOILERMAKER BIRTHDAYS MAY 22

Bill Jones (1942) Center, Men's Basketball

Tom Niemeier (1945) Center, Men's Basketball

Ron Lawn (1948) Defensive Back, Football

Robert Wiltfong (1966) Tight End, Football

Willie Washington (1978) Defensive Back, Football

Mary J. Noon (1980) Center, Women's Basketball

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