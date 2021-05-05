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PURDUE BASKETBALL
Bobinski talks NCAA Tournament and more - GoldandBlack.com
Weber working transfer portal at K-State - K-State
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PURDUE RECRUITING
Indy standout DE commits to Louisville - Indystar
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PURDUE FOOTBALL
Fineran may be answer to kicking question - GoldandBlack.com
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Purdue-Notre Dame to kick at 2:30 p.m. - Notre Dame
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OLYMPIC/OTHER
Soccer's Hutchinson ready to make splash - Chicago Tribune
BOILERMAKERS BORN TODAY
Jane Calhoun-Schott (1969) Center, Women's Basketball
Chad Buckland (1972) Defensive Back, Football
Chris James (1981) Wide Receiver, Football
Dario Camacho (1986) Running Back, Football
Jordan Grimes (1986) Offensive Guard, Football
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