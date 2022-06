University Book Store Headlines: 6.29.2022

Find out more about our sponsor, University Book Store

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn4eo8J+HpiBCYWNrIGluIENhbmFkYSwgZWg/PGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS96YWNoX2VkZXk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QHphY2hfZWRleTwvYT4gcmV0dXJuZWQgaG9tZSB0byBDYW5hZGEgdGhp cyB3ZWVrIGZvciBOYXRpb25hbCBUZWFtIHRyYWluaW5nIGZvciB0aGUgRklC QSBXb3JsZCBDdXAuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8wdzNLVmFVd1pi Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vMHczS1ZhVXdaYjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBQ dXJkdWUgTWVucyBCYXNrZXRiYWxsIChAQm9pbGVyQmFsbCkgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Cb2lsZXJCYWxsL3N0YXR1cy8xNTQxNzc3 NDc0NjczMTUyMDA0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMjgsIDIw MjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

PURDUE BASKETBALL

Rutgers to get $100M in state money for its basketball arena, practice facility - NJSports.com Gonzaga-Michigan State finalizing plans to play on aircraft carrier - CBS

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaGF0IGRpZCB5b3UgZG8gdGhpcyB3ZWVrZW5kPyA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2phY2tzdWxseTMzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBqYWNrc3VsbHkzMzwvYT4gc3BlbnQgaGlzIGluIHRoZSBhaXIu IOKciO+4jyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0xpZmVBdFB1 cmR1ZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATGlmZUF0UHVyZHVlPC9hPiBt YWpvcjogUHJvZmVzc2lvbmFsIEZsaWdodCBUZWNobm9sb2d5ICZhbXA7IEF2 aWF0aW9uIE1hbmFnZW1lbnQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzJickdu TmZzUk8iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8yYnJHbk5mc1JPPC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IFB1cmR1ZSBGb290YmFsbCAoQEJvaWxlckZvb3RiYWxsKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JvaWxlckZvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8x NTQxODU2OTk5OTAxNjQyNzUzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUg MjgsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

PURDUE FOOTBALL

Lucas Oil Stadium to get video board upgrades - Sports Business Journal

PURDUE RECRUITING

Jaron Tibbs chooses Purdue - GoldandBlack.com Early offer pretty special to Sisley - Journal & Courier Offer arrives for Jack Benter - Journal & Courier Schackelford ready to play for Purdue - The Chronicle

OLYMPIC/OTHER

Softball to return to Big Ten/ACC Challenge - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY