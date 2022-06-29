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University Book Store Headlines: 6.29.2022

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PURDUE BASKETBALL

Rutgers to get $100M in state money for its basketball arena, practice facility - NJSports.com

Gonzaga-Michigan State finalizing plans to play on aircraft carrier - CBS

PURDUE FOOTBALL

Lucas Oil Stadium to get video board upgrades - Sports Business Journal

PURDUE RECRUITING

Jaron Tibbs chooses Purdue - GoldandBlack.com

Early offer pretty special to Sisley - Journal & Courier

Offer arrives for Jack Benter - Journal & Courier

Schackelford ready to play for Purdue - The Chronicle

OLYMPIC/OTHER

Softball to return to Big Ten/ACC Challenge - Purduesports.com

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Eric Miller (2000) Offensive Line, Football

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