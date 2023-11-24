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Weekly Upload: Football official visit, Bucket Game visitors and more!

Nov 11, 2023; West Lafayette, Indiana, USA; Purdue Boilermakers head coach Ryan Walters questions a call during the first half against the Minnesota Golden Gophers at Ross-Ade Stadium. Mandatory Credit: Robert Goddin-USA TODAY Sports
Nov 11, 2023; West Lafayette, Indiana, USA; Purdue Boilermakers head coach Ryan Walters questions a call during the first half against the Minnesota Golden Gophers at Ross-Ade Stadium. Mandatory Credit: Robert Goddin-USA TODAY Sports (© Robert Goddin-USA TODAY Sports)
Dub Jellison • BoilerUpload
Staff Writer
@DubJellison

It will be a busy weekend on the recruiting front for Purdue, particularly for Ryan Walters and the Boilermakers' coaching staff, who are set to host a large group of visitors for the Indiana game. The Weekly Upload dives into Saturday's key visitors, a JUCO offensive lineman taking an official visit, and more!

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