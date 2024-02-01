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Weekly Upload: Purdue football junior day weekend primer

Purdue Boilermakers head coach Ryan Walters leads the Boilermakers onto the field during the NCAA football game against the Fresno State Bulldogs, Saturday, Sept. 2, 2023, at Ross-Ade Stadium in West Lafayette, Ind. Fresno State Bulldogs won 39-35.
Purdue Boilermakers head coach Ryan Walters leads the Boilermakers onto the field during the NCAA football game against the Fresno State Bulldogs, Saturday, Sept. 2, 2023, at Ross-Ade Stadium in West Lafayette, Ind. Fresno State Bulldogs won 39-35. (© Alex Martin/Journal and Courier / USA TODAY NETWORK)
Dub Jellison • BoilerUpload
Staff Writer
@DubJellison

The Weekly Upload hits your screen a day early this week as Purdue football prepares to host nearly 40 prospects for the annual Junior Day event in West Lafayette. Boiler Upload breaks down the entire group of visitors, including the top prospects, recruits poised to pick up offers from the Boilermakers and a tidbit on a JUCO wide receiver taking an official visit as well.

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