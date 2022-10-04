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acrepro.com presents: Buy/Sell Week 6

Will Purdue's takeaways continue at theiir current pace? Buy or Sell?
Will Purdue's takeaways continue at theiir current pace? Buy or Sell?
Tom Dienhart and Alan Karpick
GoldandBlack.com

In this week's episode, GoldandBlack.com's Tom Dienhart and Alan Karpick put their "Buy/Sell" stamp on Aidan O'Connell's passing numbers, whether Purdue is the new favorite in the West Division and much more.

We hope you enjoy it as much as we enjoy bringing it to you.

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