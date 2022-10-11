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{{ timeAgo('2022-10-11 17:39:18 -0500') }} football Edit

acrepro.com presents: Buy/Sell Week 7

Will Aidan OConnell feast on a presumably challenged Nebraska pass defense? Buy or Sell?
Will Aidan OConnell feast on a presumably challenged Nebraska pass defense? Buy or Sell?
Tom Dienhart and Alan Karpick
GoldandBlack.com

In this week's episode, GoldandBlack.com's Tom Dienhart and Alan Karpick put their "Buy/Sell" stamp on Illinois being Purdue's biggest threat in the West, Charlie Jones' next 100-yard day, will Nebraska rush for 100 yards this weekend and much, much more. .

We hope you enjoy it as much as we enjoy bringing it to you.

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