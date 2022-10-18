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acrepro.com presents: Buy/Sell Week 8

Devin Mockobee made the most of the holes he had to run through against Nebraska. Will he have another 100-plus yard game against a team dressed in red and white?
Devin Mockobee made the most of the holes he had to run through against Nebraska. Will he have another 100-plus yard game against a team dressed in red and white?
Tom Dienhart and Alan Karpick
GoldandBlack.com

In this week's episode, GoldandBlack.com's Tom Dienhart and Alan Karpick put their "Buy/Sell" stamp on Devin Mockobee's next big game, will Aidan O'Connell lead Purdue to its first win in Madison in 19 years and whether the Boilermakers will relinquish points near the end of the first half (again). This and much, much more.

We hope you enjoy it as much as we enjoy bringing it to you.

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