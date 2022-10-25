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acrepro.com presents: Buy/Sell Week 9

Tom Dienhart and Alan Karpick
GoldandBlack.com
Markell Jones is Purdue's single-season yardage leader for a freshman. Does Devin Mockabee surpass him? Buy or Sell?
Markell Jones is Purdue's single-season yardage leader for a freshman. Does Devin Mockabee surpass him? Buy or Sell? (Tom Campbell)

With our apologies to Markell Jones (you will understand when you view or listen, Tom Dienhart and Alan Karpick take you through Purdue's bye week with some records we think might be broken, whether Purdue can win 10 games this year and much, much more.

We hope you enjoy it as much as we enjoy bringing it to you.

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