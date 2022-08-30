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acrepro presents: Buy/Sell Week 1

Tom Dienhart and Alan Karpick
GoldandBlack.com

In the first of our weekly "Buy/Sell" segments during football and Big Ten basketball season of Buy/Sell, GoldandBlack.com's Tom Dienhart and Alan Karpick break down what is hot, and what needs work, as the Boilermakers play host to Penn State on Thursday night.

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