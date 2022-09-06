News More News
{{ timeAgo('2022-09-06 16:44:51 -0500') }} football Edit

acrepro presents: Buy/Sell Week 2

Tom Dienhart and Alan Karpick
GoldandBlack.com

GoldandBlack.com's Tom Dienhart and Alan Karpick share their thoughts of the week on Purdue football from a "buy/sell" perspective. Is Charlie Jones on his way to being an All-American? Should Purdue schedule FCS opponents? is Purdue's running game improved? These are some of the topics discussed in the second edition of this weekly segment.

Membership Info: Sign up for GoldandBlack.com now | Why join? | Questions?

Follow GoldandBlack.com: Twitter | Facebook | YouTube

More: Gold and Black Illustrated/Gold and Black Express | Subscribe to our podcast

Copyright, Boilers, Inc. 2022. All Rights Reserved. Reproducing or using editorial or graphical content, in whole or in part, without permission, is strictly prohibited.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}