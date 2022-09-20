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acrepro presents: Buy/Sell Week 4

Charlie Jones has been pointing Purdue's way forward for much of the 2022 season.
Charlie Jones has been pointing Purdue's way forward for much of the 2022 season. (Chad Krockover (@krockphoto))
Tom Dienhart and Alan Karpick
GoldandBlack.com

In Tuesday night's episode. GoldandBlack.com's Tom Dienhart and Alan Karpick talk 'buy/sell" about Charlie Jones' phenomenal numbers, the Purdue linebacker most likely to step up, Saturday's attendance and much more. This and much more as we look forward to Purdue-Florida Atlantic on Saturday night in Ross-Ade Stadium.

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