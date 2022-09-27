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acrepro presents: Buy/Sell Week 5

Jeff Brohm and PJ Fleck are ultra-competitive guys, but do they exchange Christmas Cards? Buy or Sell?
Jeff Brohm and PJ Fleck are ultra-competitive guys, but do they exchange Christmas Cards? Buy or Sell?
Tom Dienhart and Alan Karpick
GoldandBlack.com

In Tuesday night's episode. GoldandBlack.com's Tom Dienhart and Alan Karpick talk 'buy/sell" about whether quarterback Aidan O'Connell will play, do coaches Brohm and Fleck exchange Holiday Cards, when will Devin Mockobee surpass the 100-yard rushing mark in a single game and much, much more.

Here's hoping you find it fun and lively conversation.

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