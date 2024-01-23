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Belleville head coach Ray Rapley breaks down Purdue commit Rashad Jones

Sep 18, 2021; South Bend, Indiana, USA; A Purdue Boilermakers helmet sits ready on the bench in the third quarter against the Notre Dame Fighting Irish at Notre Dame Stadium. Mandatory Credit: Matt Cashore-USA TODAY Sports
Sep 18, 2021; South Bend, Indiana, USA; A Purdue Boilermakers helmet sits ready on the bench in the third quarter against the Notre Dame Fighting Irish at Notre Dame Stadium. Mandatory Credit: Matt Cashore-USA TODAY Sports (© Matt Cashore-USA TODAY Sports)
Dub Jellison • BoilerUpload
Staff Writer
@DubJellison

2025 three-star Belleville, Michigan defensive end Rashad Jones became the fifth member of Purdue's 2025 recruiting class on Tuesday evening, announcing his commitment to the Boilermakers via social media.

Boiler Upload caught up with Belleville High School head coach Ray Rapley, who provided an insight into his star defender and why Purdue was the right fit for him.

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