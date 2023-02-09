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Boiler Tracks Show: Bobby Riddell Says No Cause For Concern After IU Loss

Dub Jellison • BoilerUpload
Staff Writer
@DubJellison

A brand new episode of the Boiler Tracks Show with former Purdue guard & radio color analyst for Purdue men's basketball, Bobby Riddell.

Bobby Riddell joins the show to discuss the aftermath of Purdue's loss to Indiana last weekend, his thoughts on court storming, previewing the Boilermakers' matchup with Iowa and looking at the final stretch of the season.

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