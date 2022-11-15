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Boiler Upload Podcast Episode 1: An Intro, of Sorts

Travis Miller • BoilerUpload
Publisher
@JustTMill
Travis Miller is the publisher of Boiler Upload, the new home of Purdue sports on the Rivals.com network.

Welcome to the new Boiler Upload Podcast. Once a week Casey, Travis, and Jace will sit down to talk about the state of Purdue sports, centering on football and men's basketball. This week the show begins with a look at where football is after the Illinois win. We discuss if it is worth making it to the Big Ten championship game and what it can mean for the program.

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