News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-12-19 10:30:00 -0600') }} other sports Edit

Boilermusings for 12/19

Purdue football head coach Ryan Walters listens during a press conference introducing him as the new head coach, Wednesday, Dec. 14, 2022, at the Kozuch Football Performance Complex in West Lafayette, Ind.
Purdue football head coach Ryan Walters listens during a press conference introducing him as the new head coach, Wednesday, Dec. 14, 2022, at the Kozuch Football Performance Complex in West Lafayette, Ind. (© Alex Martin/Journal and Courier / USA TODAY NETWORK)
Travis Miller • BoilerUpload
Publisher
@JustTMill
Travis Miller is the publisher of Boiler Upload, the new home of Purdue sports on the Rivals.com network.

Become a subscriber to Boiler Upload. For a limited time we are offering a free 30 days of full access. Use Promo Code BOILERUP30 to become a subscriber today!

Welcome to Boilermusings, your weekly Monday column discussing all things Purdue. Last week was a light one on actual sports because of Finals, but there is still plenty to look at, especially with a new football coach in the house. Let’s get to musing, shall we?

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}