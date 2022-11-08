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football
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David Jenkins Jr. Is Out vs. Milwaukee
Casey Bartley
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BoilerUpload
Basketball Columnist
Purdue will be without guard David Jenkins Jr. for their season opener against Milwaukee.
Jenkins Jr. suffered the injury on Saturday in practice. This leaves Purdue's already inexperienced back court without the six year transfer from Utah who looked to provide the bulk of lead guard minutes off the bench. Milwaukee was already a press heavy team, expect them to dial up the intensity even more as Coach Painter will have to lean on his true freshmen guards even more.
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The severity was enough that he was still icing on Monday when talking with Boiler Upload, and it appeared the cut had still not fully closed. Further updates on his status for the rest of the week will be provided when available.
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