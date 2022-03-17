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Dillon Thieneman has new Big Ten offers, visit plans

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Three-star safety recruit Dillon Thieneman has continued to see his recruitment take off and most recently landed offers from Minnesota and Indiana. The do-it-all safety from Westfield (IN) sat down to discuss the latest in his recruitment, his upcoming visit plans and how his older brother's experience playing at Purdue will impact his decision.

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