 GoldandBlack - Express Simulcast: The Sweet 16, Saint Peter's ...
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Express Simulcast: The Sweet 16, Saint Peter's ...

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In this week's GoldandBlack.com Saturday Simulcast — brought to you by the Purdue Union Club Hotel — Alan Karpick, and Brian Neubert discuss Purdue's Sweet 16 meeting with Saint Peter's, the NCAA Tournament and more.

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