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football
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Gold and Black Pregame Podcast: FAU at Purdue
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GoldandBlack
GoldandBlack.com staff
The Boilermakers have to find fixes against the Owls of FAU on Homecoming Saturday, if they want to get back to .500 and take some momentum into Saturday. A full preview of the game on the Gold and Black Radio Pregame Podcast.
Link: Pod
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