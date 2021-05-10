 GoldandBlack - Gold and Black Radio podcast: A return to normal for football recruiting
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Gold and Black Radio podcast: A return to normal for football recruiting

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The football recruiting calendar will return to normal — or at least as close to it as possible — in June, with camps and visits. Will break down what that means for Purdue on Gold and Black Radio.

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