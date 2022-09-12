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Gold and Black Radio podcast: After blowout, Purdue preps for road game

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Purdue rolled through Indiana State on Saturday, evening its record, and now the Boilermakers start preparation toward their first road game of the season. An early look at Syracuse on Gold and Black Radio.

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