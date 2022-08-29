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Gold and Black Radio podcast: Purdue game week arrives

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The Boilermakers are only days away from their season-opener, taking on Penn State under the lights in Ross-Ade Stadium. Our early game week thoughts, plus Purdue pulls in a big-time football commitment. That's ahead on Gold and Black Radio.

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