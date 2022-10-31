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Gold and Black Radio podcast: Purdue hoops preps for opener

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GoldandBlack.com staff

Purdue's "secret scrimmage" is in the books — a win, as if it matters — and now the Boilermakers enter the final prep for their exhibition then the start of the season. That, plus Purdue football hosts Iowa after the bye, on Gold and Black Radio.

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