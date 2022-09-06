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Gold and Black Radio podcast: Purdue reloads for Indiana State

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GoldandBlack.com staff

The Boilermakers will try to bounce back vs. FCS opponent Indiana State Saturday, after the loss to Penn State in Week 1. What does Purdue need to do better in Week 2? Answers on Gold and Black Radio.

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