 GoldandBlack - Gold and Black Radio podcast: Showdown with Illinois looms for Purdue
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Gold and Black Radio podcast: Showdown with Illinois looms for Purdue

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Winners of five straight, the Boilermakers have put themselves in position to reclaim first place in the Big Ten, as they host Illinois on Tuesday night in Mackey Arena. Let's preview the game on Gold and Black Radio.

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