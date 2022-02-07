Gold and Black Radio podcast: Showdown with Illinois looms for Purdue

Winners of five straight, the Boilermakers have put themselves in position to reclaim first place in the Big Ten, as they host Illinois on Tuesday night in Mackey Arena. Let's preview the game on Gold and Black Radio.
Link: Radio
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Hb2xkIGFuZCBCbGFjayBSYWRpbyBwb2RjYXN0Ojxicj48YnI+4oCi
IEJpZyBnYW1lIGxvb21zIGZvciBQdXJkdWU8YnI+4oCiIEJvaWxlcm1ha2Vy
cyBhbmQgYmlnIGxlYWRzPGJyPuKAoiBEdWRlcyBpbiB2aXNvcnM8YnI+4oCi
IEphZGVuIEl2ZXkmIzM5O3MgcmlzZTxicj7igKIgRm9vdGJhbGwgc3RhZmYg
bmV3czxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby92NkJVMVEzS29jIj5odHRwczov
L3QuY28vdjZCVTFRM0tvYzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBHb2xkYW5kQmxhY2su
Y29tIChAR29sZGFuZEJsYWNrY29tKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0dvbGRhbmRCbGFja2NvbS9zdGF0dXMvMTQ5MDcxMDgyOTM4MTE2
NTA2Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSA3LCAyMDIyPC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Membership Info: Sign up for GoldandBlack.com now | Why join? | Questions? Follow GoldandBlack.com: Twitter | Facebook | YouTube More: Gold and Black Illustrated/Gold and Black Express | Subscribe to our podcast
Copyright, Boilers, Inc. 2022. All Rights Reserved. Reproducing or using editorial or graphical content, in whole or in part, without permission, is strictly prohibited.