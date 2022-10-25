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Gold and Black Radio at 9 a.m.: Purdue hits bye looking for rebound

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Purdue still controls the West — as does Illinois — as the Boilermakers need 4 wins in 4 weeks to win a division title. But the bye week is now, and Purdue needs to get healthy and find fixes if it's to run the table. That's ahead on Gold and Black Radio.

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