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football
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Gold and Black Radio Pregame podcast: Penn State at Purdue
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GoldandBlack
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One of the most anticipated seasons in recent memory is here, as Purdue opens the year Thursday night against Penn State. A full preview of the big Big Ten game in Ross-Ade Stadium, including thoughts on the Boilermakers, perspective on the season, intriguing matchups and predictions.
Link: Podcast
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