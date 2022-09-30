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Gold and Black Radio Pregame at 11 a.m.: Purdue at Minnesota

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The battered Boilermakers head on the road for the first time in the Big Ten season, perhaps in a game that will go a long way toward deciding the Big Ten West. We'll preview the Boilermakers and Golden Gophers on Gold and Black Radio.

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