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Gold and Black Radio Pregame at 11 a.m.: Purdue at Syracuse

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Purdue hits the road for the first time this season, looking to climb above .500 in what will likely be the biggest non-conference test of the season. Let's preview Purdue and Syracuse on the Gold and Black Radio Pregame Podcast.

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