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Gold and Black Radio Pregame Podcast at 11 a.m.: Indiana State at Purdue

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GoldandBlack.com staff

The Boilermakers look to bounce back after a season-opening loss and might have the right opponent coming into West Lafayette to do so, as they get a visit from FCS Indiana State. A full breakdown of the game, from what Purdue needs to work on to what it will mean going forward, a look at the Big Ten and more.

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