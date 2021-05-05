{{ timeAgo('2021-05-05 13:03:55 -0500') }}
football
Edit
GoldandBlack.com mail bag: Assessing chance for winning record
Tom Dienhart
•
GoldandBlack
GoldandBlack.com, Associate Editor
Let's answer some mail! I appreciate your interest and questions.
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMzciLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3B1cmR1ZS5yaXZhbHMuY29t
L25ld3MvZ29sZGFuZGJsYWNrLWNvbS1tYWlsLWJhZy1hc3Nlc3NpbmctY2hh
bmNlLWZvci13aW5uaW5nLXJlY29yZCIKICB9KTsKICAoZnVuY3Rpb24oKSB7
CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIp
LCBlbCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQi
KVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRoZSBldmVy
Z3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0aGUg
bGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3MueWltZy5jb20v
Y3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3Jl
KHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4KICA8aW1n
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20vcD9jMT0y
JmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZwdXJkdWUucml2YWxzLmNv
bSUyRm5ld3MlMkZnb2xkYW5kYmxhY2stY29tLW1haWwtYmFnLWFzc2Vzc2lu
Zy1jaGFuY2UtZm9yLXdpbm5pbmctcmVjb3JkJmM1PTIwMjI3MzMxMzcmY3Y9
Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBj
b21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK