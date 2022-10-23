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GoldandBlack.com video: Purdue basketball's Fan Day scrimmages

Brian Neubert • GoldandBlack
GoldandBlack.com staff
@brianneubert
Purdue's Caleb Furst dunks off an assist from Brandon Newman
Purdue's Caleb Furst dunks off an assist from Brandon Newman (Chad Krockover)

Get a look at most of Purdue's most relevant players from Saturday's Fan Day scrimmages here in these GoldandBlack.com videos.

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