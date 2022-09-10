News More News
{{ timeAgo('2022-09-10 18:51:13 -0500') }} football Edit

GoldandBlack.com video: Purdue coach Jeff Brohm discusses Indiana State win

Brian Neubert • GoldandBlack
GoldandBlack.com staff
@brianneubert
Purdue coach Jeff Brohm
Purdue coach Jeff Brohm

Purdue cruised In Week 2, shutting out Indiana State, 56-0.

Afterward, Coach Jeff Brohm and players Aidan O'Connell, Charlie Jones, Dylan Downing and Cam Allen met with the media to discuss the game.

See what they had to say here in these GoldandBlack.com post-game videos.

Membership Info: Sign up for GoldandBlack.com now | Why join? | Questions?

Follow GoldandBlack.com: Twitter | Facebook | YouTube

More: Gold and Black Illustrated/Gold and Black Express | Subscribe to our podcast

Copyright, Boilers, Inc. 2022. All Rights Reserved. Reproducing or using editorial or graphical content, in whole or in part, without permission, is strictly prohibited.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}