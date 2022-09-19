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GoldandBlack.com video: Purdue coach Jeff Brohm on Syracuse, penalties, FAU

Brian Neubert • GoldandBlack
GoldandBlack.com staff
@brianneubert

Coming off a disappointing, and kind of stunning, loss at Syracuse, it's been a weekend of introspection for Jeff Brohm and his program.

Monday, he met with the media to discuss his team's penalty problems, his own unsportsmanlike conduct penalty, Purdue's coverage on Syracuse's game-winner and more. Oh, and this weekend's game against FAU.

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