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GoldandBlack.com video: Purdue coach Jeff Brohm, players on Penn State loss

Brian Neubert • GoldandBlack
GoldandBlack.com staff
@brianneubert
Purdue coach Jeff Brohm
Purdue coach Jeff Brohm

Purdue had Penn State beat, a couple of times, Thursday night.

It slipped away, as the Nittany Lions used a late score to escape Ross-Ade Stadium with a 35-31 win and leaving the Boilermakers with much to lament, but also a long season ahead.

See what Jeff Brohm and Purdue players had to say about the loss here In these GoldandBlack.com videos.

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