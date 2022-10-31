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GoldandBlack.com video: Purdue coach Jeff Brohm's pre-Iowa press conference

Brian Neubert • GoldandBlack
GoldandBlack.com staff
@brianneubert
Purdue coach Jeff Brohm
Purdue coach Jeff Brohm

Coming out of a bye week, Purdue prepares this week for this Saturday's visit from Iowa.

Boilermaker coach Jeff Brohm met with the media Monday morning to discuss the Hawkeyes, his team's health and more.

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