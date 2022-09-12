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GoldandBlack.com video: Purdue coach Jeff Brohm's pre-Syracuse presser

Brian Neubert • GoldandBlack
GoldandBlack.com staff
@brianneubert
Purdue coach Jeff Brohm
Purdue coach Jeff Brohm

Purdue goes on the road for the first time this season, heading to Syracuse.

Monday, Boilermaker coach Jeff Brohm met with the media to discuss the trip and more. See what he had to say here in this GoldandBlack.com video.

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